الحلقة العاشرة من "زمن البرغوت 2": "وضاح" يعدم على يد العثمانيين بتهمة الخيانة العظمى

كتب : أحمد العميد الجمعة 19-07-2013 22:25

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل "زمن البرغوت" الجزء الثاني، عودة يس من الخدمة العسكرية وقد شيع إليهم المختار أبووضاح هو وأبيه ليبارك عودته ويسأله عن ابنه وضاح الجندي الغائب إلا أنه لم يلبي الدعوة و أخبر أبيه بإعدام وضاح من قبل العثمانيين بتهمة الخيانة العظمى.

وأثناء حدوث مشكلة كبيرة بالسوق مع صفوان شقيق وفيقة طليقة عبده التقى بأبو يس وعلم خبر وفاة وضاح، وفي حينها أبلغ شاهر الذي ساعده في الخروج من تلك المشكلة وحينها شعر شاهر أنه في مأزق بين حزنه على وضاح وكيفية إبلاغ والده بالخبر فظنت عفاف أنه مازال يفكر بمحبوبته السابقة سعاد والتي ستعود مع أهلها من الشام عقب إنتهاء حكم العثمانيين وبدأت في البكاء دون أن يفهم شاهر سبب بكائها.

وأبلغ صفوان خبر وفاة وضاح لأمه صبحية فتشفت شماتة في عدواتها رويدة وأم وضاح وسمحت لوفيقة بالعودة إلى زوجها لترى تحقيق منالها وهو عودة رويدة لبيت أخيها عبده لخدمة أمها، وعلى إثر ذلك إلتقت صبحية بأم وضاح ببيت عبده وتشاجرت معها فعايرتها بإعدام إبنها على يد العثمانيين بتهمة الخيانة العظمى فانهارت أم وضاح قلقا وحزنا.

وذهب رجال الحارة لأبي وضاح لتبليغه بالخبر وسيطر الحزن والانهيار على جميع الحضور، ثم ذهب أبووضاح لزوجته وأكد لها الخبر فانهارت هي ورويدة زوجة وضاح إثر سماع الخبر، إلا أن عفاف كانت أكثر رواقا حينما اكتشفت أن سبب حزن شاهر هو خبر وفاة وضاح وليس لمعرفته بنية سعاد وأهلها للعودة واكتشفت أيضا أنها تحب شاهر وتستشيط غيرة عليه، بينما وافقت سعاد على زواجها من رشدي المتقدم لخطبتها بعد علمها بضرورة عودتهم إلى الشام نتيجة لمعرفتها بزواج شاهر من عفاف أرملة أخيه.