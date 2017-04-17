"قومي المرأة": لا شكاوى تحرش حتى الآن

كتبت-هاجر حسني:

قال نادر عبد القادر، مسؤول غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، إن الغرفة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى خاصة بالتحرش بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

وأضاف عبدالقادر، لمصراوي اليوم الاثنين، أن الغرفة مستمرة في جولاتها الميدانية وتتابع مع وزارة الداخلية باستمرار، وفي نهاية اليوم ستصدر بيان تفصيلي باليوم.

وتابع مسؤول غرفة عمليات المجلس القومي للمرأة، "اللجنة تتلقى الشكاوى على الخطوط الساخنة التي سبق واعلنتها طوال اليوم".

جدير بالذكر أن غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة تتلقى شكاوى التحرش عبر الخط الأرقام التالية 15115 _ 01007525600، والبريد الإلكتروني omb.office@yahoo.com

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بيوم شم النسيم حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون