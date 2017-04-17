"التعليم": التحقيق في تحرش 3 تلاميذ بزميلهم في مدرسة ابتدائي بالإسكندرية

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إحالة واقعة تحرش ثلاثة طلاب بالصف الثالث الابتدائى لزميلهم داخل المدرسة إلى التحقيق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الواقعة حدثت في مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمحافظة الإسكندرية وقرر الوزير إحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومحاسبة المخطئين.​