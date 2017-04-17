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"التعليم": التحقيق في تحرش 3 تلاميذ بزميلهم في مدرسة ابتدائي بالإسكندرية

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"التعليم": التحقيق في تحرش 3 تلاميذ بزميلهم في مدرسة ابتدائي بالإسكندرية "التعليم": التحقيق في تحرش 3 تلاميذ بزميلهم في مدرسة ابتدائي بالإسكندرية

مصراوي Masrawy

وزارة التربية و التعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قرر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الاثنين، إحالة واقعة ثلاثة طلاب بالصف الثالث الابتدائى لزميلهم داخل المدرسة إلى التحقيق.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن الواقعة حدثت في مدرسة أم المؤمنين الابتدائية بمحافظة الإسكندرية وقرر الوزير إحالتها إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة ومحاسبة المخطئين.​

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