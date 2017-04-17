بالصور... الإسماعيلية تستقبل زوارها للاحتفال بـ"شم النسيم"



الإسماعيلية - إنجي هيبة:



استقبلت محافظة الاسماعيلية، اليوم الاثنين، الآلاف من زوارها ضمن احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وشهدت الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ توافد الأهالي لقضاء اليوم.



من جانبه، أجرى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، جولة ميدانية بالحدائق والمتنزهات، رافقه خلالها عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك لتفقد أحوال الضيوف والزوار الذين وفدوا لقضاء يوم شم النسيم والاستمتاع بجو الإسماعيلية البديع وحدائقها الخلابة.



وتضمنت جولة القيادات زيارة حدائق الغابة والطريق الدائري، والتي امتلأت بالمواطنين والأهالي وضيوف المحافظة، فيما استمع المحافظ لعدد من مشكلات المواطنين والتي وعد ببذل أقصى جهد للعمل على حلها في أسرع وأقل وقت ممكن، وفي إطار الإمكانيات المتاحة والحفاظ على المصلحة العامة للجميع.

