بالصور.. شواطئ بورسعيد كاملة العدد في شم النسيم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، لقضاء احتفالات شم النسيم.

وانتشر بائعو البالونات والحلوى على الشاطئ، وأذاعت الكافيهات، أغاني الربيع، في ظل أجواء من البهجة والمرح، وسط تواجد مكثف لرجال الشرطة وسيارات الإسعاف بعدة نقاط بطول الشاطئ.

وقال أحمد مسعود، مدير إدارة شاطئ بورسعيد، إنه تم توفير 30 منقذًا، للعمل على طول شاطئ بورسعيد، ومدينة بورفؤاد خلال احتفالات شم النسيم، مضيفا في تصريحات لـ"مصراوي" أن هناك 20 منقذًا منهم بالاتحاد المصري، وآخرين من إدارة الإنقاذ النهري ببورسعيد.

وحذر مدير الشاطئ، زوار بورسعيد، من السباحة أسفل الكازينو العائم، أو القفز من أعلاه، وطالبهم بمتابعة الأطفال جيدا نظرا لحالات المد والجذر.