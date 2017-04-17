أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من الحدائق والمتنزهات

Google+ Print
مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من الحدائق والمتنزهات مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من الحدائق والمتنزهات

مصراوي Masrawy

مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من الحدائق والمتنزه

القليوبية – أسامة علاء الدين:

تفقد، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، يرافقه، اللواء أشرف أنور حكمدار المديرية، والعميد عصام الغزالي مدير قسم العلاقات العامة والإعلام، والعميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، عددًا من الحدائق والمتنزهات للاطمئنان على سير أجواء احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم.

وتجول المسئولون داخل حدائق ومتنزهات القناطر، وشاركوا الأهالي احتفالاتهم بأعياد الربيع، مقدمين التهاني للمواطنين، وطالبوهم بالاستمتاع بأوقاتهم.

هذا، ووفرت المحافظة والأجهزة الأمنية كل الإمكانيات والسبل للاحتفال وسط طمأنينة تامة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟