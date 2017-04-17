مدير أمن القليوبية يتفقد عددًا من الحدائق والمتنزهات

القليوبية – أسامة علاء الدين:

تفقد، اللواء أنور سعيد، مدير أمن القليوبية، يرافقه، اللواء أشرف أنور حكمدار المديرية، والعميد عصام الغزالي مدير قسم العلاقات العامة والإعلام، والعميد أشرف صلاح الدين مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، عددًا من الحدائق والمتنزهات للاطمئنان على سير أجواء احتفالات المواطنين بأعياد شم النسيم.

وتجول المسئولون داخل حدائق ومتنزهات القناطر، وشاركوا الأهالي احتفالاتهم بأعياد الربيع، مقدمين التهاني للمواطنين، وطالبوهم بالاستمتاع بأوقاتهم.

هذا، ووفرت المحافظة والأجهزة الأمنية كل الإمكانيات والسبل للاحتفال وسط طمأنينة تامة.