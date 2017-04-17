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12 ألف زائر بأهرامات الجيزة وسط تواجد أمني مكثف

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12 ألف زائر بأهرامات الجيزة وسط تواجد أمني مكثف 12 ألف زائر بأهرامات الجيزة وسط تواجد أمني مكثف

مصراوي Masrawy

12 ألف زائر بأهرامات الجيزة

كتب - محمد شعبان:

توافد آلاف المواطنين على منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الاثنين؛ للاحتفال بأعياد الربيع.

بدورها، أعدت شرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء طه بيومي، واللواء أشرف عز العرب، مدير المباحث، خطة مُحكمة؛ لتأمين المنطقة الأثرية بالكامل.

وعززت قوات الأمن، من تواجدها بمداخل الدخول والخروج، بقيادة العقيد وليد الشرقاوي، رئيس مباحث السياحة والآثار بالجيزة، حيث تم تشديد إجراءات التفتيش للزائرين الذين تقترب أعدادهم حتى الآن من 12 ألف زائر.

كما تم نشر عناصر الشرطة السرية بمحيط الأهرامات الثلاثة وأبو الهول؛ لمنع وقوع أي حالات ، والتصدي لمثيري الشغب.

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