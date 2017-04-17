"رجائي": إقبال تاريخي لزوار "حديقة الحيوان" في احتفالات شم النسيم -فيديو

كتبت- نسمة فرج:

قال محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة حديقة الحيوان، الاثنين، إن الحديقة شهدت إقبال تاريخي على زيارة الحديقة للاحتفال بأعياد شم النسيم، وخلال ربع ساعة فقط تم دخول نحو 1000 زائر من بوابة واحدة.

أضاف رجائي، خلال تصريحات تليفزيونية، نقلتها قناة "أون لايف"، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالحديقة لاستقبال الزوار إلى "القصوى".

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمتابعة حديقة الحيوان، أن هناك تنسيقا كبيرا مع مديرية أمن الجيزة في عملية التأمين، حيث التواجد الأمني الكبير داخل الحديقة، فضلا عن وجود شركة أمن خاصة.

وذكر رجائي أن إدارة الحديقة أوقفت الاجازات لكافة العاملين لتقديم أفضل خدمة الجمهور، قائلا "اتخذنا كل ما يوفر المتعة والراحة للجمهور من حيث زيادة المساحات الخضراء والاهتمامات بالاستراحات الجديدة وصيانة جميع دورات المياه وكل ما يخص الخدمات للجمهور.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمتابعة حديقة الحيوان، إلى أنهم نفذوا خطة إكثار للحيوانات بالحديقة، ما ترتب عليه زيادة في الحيوانات عن العام السابق بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي عدد الحيوانات، مع وجود قطعان زادت بنسبة 100%، مضيفًا أن هناك حيوانات جديدة دخلت للحديقة مثل "الدب الروسي، المها العربي، الفنك المصري".

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.