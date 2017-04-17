​شباب يرقصون على أنغام "المزمار البلدي" بحديقة الأزهر احتفالًا بشم النسيم

كتبت- مادي غيث:

تصوير- فريد قطب:

شهدت حديقة الأزهر بمدينة نصر، الاثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين احتفالًا بيوم شم النسيم، حيث تجمع المواطنين منذ الصباح الباكر في الحديقة برفقة أسرهم ليتناولوا الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجة"، والبيض الملون .

وأقبل بعض الأطفال على الاستحمام بالنافورة الرئيسية بالحديقة بالملابس الداخلية هربًا من حرارة الجو، وعلامات البهجة تغطى وجههم.

وقام بعض المواطنين بالرقص على أنغام "المزمار البلدي"، في ساحة الحديقة، احتفالا بشم النسيم وسط أجواء من الفرحة.

وشهدت الحديقة تواجد لسيارات الإسعاف، وكذلك انتشار الشرطة النسائية لضبط حالات التحرش وحفظ النظام والأمن داخل الحديقة.

وتحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المواطنون وعائلاتهم إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.