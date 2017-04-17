استمرار أعمال العد الفعلي للسكان بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

يواصل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعمال مرحلة العد الفعلي للسكان بمحافظة الوادي الجديد بمراكزها الخمسة.

من جانبه، قال سيد جودة، المنسق العام للتعداد بالوادي الجديد، اليوم الاثنين في بيان له: "إن العدادين يقومون بالمرور على المنازل للتعرف على بيانات كل أسرة، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع العدادين من أجل تقديم بيانات سليمة، تساهم وتساعد متخذي القرار في وضع قاعدة بيانات صحيحة".

وأضاف جودة، أن أعمال التعداد بالوادي الجديد، يشارك فيه 101 شاب وفتاة، ضمن 25 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية والذين سيبدأون المرحلة الأولى من التعداد الإلكتروني، للمنشآت على مستوى المحافظات، ومنها الوادي الجديد.

وأشار إلى أنه جرى تدريب 101 شاب وفتاة على كيفية وضع العلامات الترقيمية على المنشآت، وكيفية إضافة أرقامها على أجهزة "التابلت" التي يحملها كل مندوب تعداد سكاني منهم، مناشدًا المواطنين معاونة المندوبين ومدهم بالمعلومات عن المنشأة وعن أفراد الأسرة، وكذلك التأكد من هوية مندوبي التعداد من خلال بطاقات يحملونها صادرة من هيئة التعبئة العامة والإحصاء.