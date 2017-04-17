بالصور.. رحلات اليوم الواحد تزين رأس البر احتفالاً بشم النسيم

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت مدينة رأس البر، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الاثنين، آلاف الرواد والوافدين من محافظات أخرى للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم والاستمتاع بشواطئ المدينة والمتنزهات والحدائق، وسط إجراءات مكثفة من موظفي الوحدة المحلية.

وشهدت شواطئ 33 و77 و101 توافد رحلات اليوم الواحد، ما سبّب ازدحامًا شديدًا، ومن المتوقع أن تستقبل المدينة أعدادًا كبيرة من أهالي المحافظة الذين يفضلون زيارتها عصرًا إلى جانب الوافدين من مناطق أخرى، ليصل العدد إلى مليوني شخص.

وأعلنت جميع الأجهزة بالمدينة حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال رواد المدينة، وجرى الانتهاء من تركيب ووضع عددٍ من المظلات المختلفة بشارع بورسعيد لحماية الرواد من حرارة الشمس وكذلك بعدد من الحدائق العامة.

من جانبه، قال الدكتور جمال عبد الناصر، مدير مديرية الشئون الصحية بدمياط، في بيان صحفي: "إن هناك حملات مستمرة لمتابعة المستشفيات والمراكز الطبية على مدار الساعة، استعدادًا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، عن طريق إجراءات وقائية تهدف إلى مراقبة مصانع الأغذية ومخازن ومتاجر بيع "الفسيخ"، وإجراء تحاليل لعينات عشوائية، بهدف حماية صحة المواطنين".

وصرح الدكتور محمد طنطاوي، مدير عام الإسعاف بدمياط، بأن هناك تكثيفًا لتواجد سيارات الإسعاف المزودة بفرق دعم طبي في بعض المناطق الحيوية، فضلاً عن انعقاد غرفة عمليات مركزية بوزارة الصحة، لمتابعة الخدمات الطبية والبلاغات الصحية.