الحلقة التاسعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تبدأ العمل مع "نعناعة".. و"عاطف" يحرر محضرا ضد "الكابتن"

كتب : شاهيستا شريف الجمعة 19-07-2013 22:27

في أحداث الحلقة "التاسعة" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يذهب الصحفي لـ"عاطف" و"رجب"، ويطلب منهما صور المشاجرة، فيطلب "رجب" 150 جنيها لكل صورة ويضطر الصحفي أن يوافق لأن المشاجرة كانت بين اثنين من اللاعبين بسبب فتاة، ثم يتعارك الكابتن مع "عاطف" بسبب الصور ويضربه ويشتمه، فيذهب "عاطف" ويحرر محضراً ضد الكابتن، فيطلب المسؤولون بالنادي من الكابتن حل المشكلة حتى لا يتم سجن الكابتن قبل الدوري، فيطلب عاطف 1000 جنيه وكارنيه يدخل به النادي، وأن يعتذر له الكابتن في النادي أمام الناس.

من ناحية أخرى، تشكر زوجة "ربيع" الحلواني موظف الكهرباء "أحمد"، ويطلب "ربيع" من ابنته "تغريد" الاعتذار لـ"أحمد"، فيعترف "أحمد" لـ"تغريد" بإعجابه بها، ويقابل "اللواء مجدي" بنت اسمها "هند" ويطلب منها العمل بوظيفة قطاع خاص.

فيما يتفق "رجب" مع ضابط المرور أن يطيل وقت الإشارة الحمراء وله في آخر كل وردية 5 جنيهات، فيوافق ضابط المرور، وتذهب "نعناعة" وتأخذ معها "مبسوطة" إلى البيت، وتعرض عليها أن تعمل معها في الأفراح والمناسبات كمساعدة لها لأنها تستبشر بها ولأنها تجلب لها الحظ، وتقتنع "مبسوطة" بكلام "نعناعة" وتأخذ مالها من كرسي "النعجة" وتذهب لـ"نعناعة" وتبدأ عملها معها، وتكتشف "النعجة" عدم وجود المال وتحزن جداً، وتطلب من "رجب" أن يتزوجها.

يُذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.