أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة -
الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر -
8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017 -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... لماذا قررت إقتحام مجال الأوبرا -
السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحياة تبدأ بعد الـ 70 وهي أجمل مرحلة -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم " الفنانة التشكيلية " .. الحياة قبل سن الـ 70 وبعد سن الـ 70 -
قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة التاسعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تبدأ العمل مع "نعناعة".. و"عاطف" يحرر محضرا ضد "الكابتن"

Google+ Print
الحلقة التاسعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تبدأ العمل مع "نعناعة".. و"عاطف" يحرر محضرا ضد "الكابتن" الحلقة التاسعة من "بدون ذكر أسماء": "مبسوطة" تبدأ العمل مع "نعناعة".. و"عاطف" يحرر محضرا ضد "الكابتن"

كتب : شاهيستا شريف الجمعة 19-07-2013 22:27

في أحداث الحلقة "التاسعة" من مسلسل "بدون ذكر أسماء"، يذهب الصحفي لـ"عاطف" و"رجب"، ويطلب منهما صور المشاجرة، فيطلب "رجب" 150 جنيها لكل صورة ويضطر الصحفي أن يوافق لأن المشاجرة كانت بين اثنين من اللاعبين بسبب فتاة، ثم يتعارك الكابتن مع "عاطف" بسبب الصور ويضربه ويشتمه، فيذهب "عاطف" ويحرر محضراً ضد الكابتن، فيطلب المسؤولون بالنادي من الكابتن حل المشكلة حتى لا يتم سجن الكابتن قبل الدوري، فيطلب عاطف 1000 جنيه وكارنيه يدخل به النادي، وأن يعتذر له الكابتن في النادي أمام الناس.

من ناحية أخرى، تشكر زوجة "ربيع" الحلواني موظف الكهرباء "أحمد"، ويطلب "ربيع" من ابنته "تغريد" الاعتذار لـ"أحمد"، فيعترف "أحمد" لـ"تغريد" بإعجابه بها، ويقابل "اللواء مجدي" بنت اسمها "هند" ويطلب منها العمل بوظيفة قطاع خاص.

فيما يتفق "رجب" مع ضابط المرور أن يطيل وقت الإشارة الحمراء وله في آخر كل وردية 5 جنيهات، فيوافق ضابط المرور، وتذهب "نعناعة" وتأخذ معها "مبسوطة" إلى البيت، وتعرض عليها أن تعمل معها في الأفراح والمناسبات كمساعدة لها لأنها تستبشر بها ولأنها تجلب لها الحظ، وتقتنع "مبسوطة" بكلام "نعناعة" وتأخذ مالها من كرسي "النعجة" وتذهب لـ"نعناعة" وتبدأ عملها معها، وتكتشف "النعجة" عدم وجود المال وتحزن جداً، وتطلب من "رجب" أن يتزوجها.

يُذكر أن مسلسل "بدون ذكر أسماء" من بطولة الفنانة روبي، والفنانة حورية فرغلي والفنان أحمد الفيشاوي، والراقصة صفوة، ومن تأليف وحيد حامد وإخراج تامر محسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - أفضل أغذية لكبار السن وسن ما بعد الـ 70

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

السفيرة عزيزة - د. نبيلة العريان " مطربة بالأوبرا " ... الحب أقوى قوة خالقة ودافعة لكل شئ في الحياة

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

الأخبار - الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البنك الدولي جهود الإصلاح الإقتصادي في مصر

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017

8 الصبح - حلقة عن زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن و حركة الأبراج الفلكية - حلقة الأحد 2-4-2017