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"التعاون الدولي" تموّل مشروعات تصنيع تمور وتسمين عجول بالفرافرة

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"التعاون الدولي" تموّل مشروعات تصنيع تمور وتسمين عجول بالفرافرة "التعاون الدولي" تموّل مشروعات تصنيع تمور وتسمين عجول بالفرافرة

مصراوي Masrawy

جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية صبيح بالفرافرة

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال سيد أمين، رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية اللواء صبيح، بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين: "إنه يجرى حاليًا إعداد دراسات لتقديمها لوزارة التعاون الدولي لتمويل عدد من المشروعات في مجال تصنيع التمور وتسمين العجول".

وأضاف أمين، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل للشباب وتنمية الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن "التعاون" سبق أن مولت مشروع الصرف الصحي ووحدة تصنيع السجاد والكليم باللواء صبيح، بتكلفة قدرها خمسة ملايين ومائة ألف جنيه.

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