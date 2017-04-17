بالصور.. احتفال مواطني سوهاج بشم النسيم وسط إجراءات أمنية مشددة

سوهاج – عمار عبد الواحد

شهدت جميع الحدائق والمتنزهات والجزر النيلية بمحافظة سوهاج، توافدا كبيرا من المواطنين والأسر، منذ صباح اليوم، للاحتفال بشم النسيم.

وتأتي الاحتفالا بسوهاج، وسط إجراءات أمنية مشددة، فرضتها مديرية الأمن، بإشراف اللواء مصطفى مقبل، لتأمين أماكن الاحتفالات والحدائق والمتنزهات بدائرة المحافظة.

شملت الخطة تأمين أماكن الاحتفالات من النوادي والمتنزهات والمراسي النيلية وأماكن التجمعات، وتكثيف الخدمات الأمنية على الجزر النيلية والمراسي، وتفتيش المعديات والعائمات النيلية، وفحص حالتها الفنية وتراخيصها، وعدم تحميلها لأكثر من الأعداد المقررة لها، وتكثيف الخدمات المرورية بالشوارع والميادين العامة وأماكن التجمعات تحقيقا للسيولة المرورية، وتعيين ضباط الدفاع المدني بكل قطاع لمداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات بسيارات للكشف عن المفرقعات، وسيارات إطفاء.

وقالت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم رفع حالة الطوارئ في المستشفيات العامة والمركزية على مستوى المدن والمراكز بالمحافظة، وتوفير كافة الأدوية بأقسام الاستقبال والطوارئ، وخاصة الأمصال والمضادات الحيوية اللازمة لحالات التسمم الغذائي.

وأضافت سلطان أنه تم رفع درجة الاستعداد أيضا بمرفق الإسعاف، ونشر سيارات الإسعاف قرب الحدائق والمتنزهات العامة.