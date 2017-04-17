محافظ المنيا على الكورنيش لتهنئة المواطنين بأعياد الربيع.. "صور"

المنيا – ريمون الراوي:

هنأ عصام البديوي، محافظ المنيا، اليوم الاثنين مواطني المحافظة بأعياد الربيع، والتقى بعددٍ من المحتفلين بمنطقة الكورنيش، والتي توافد عليها كثيرون للاحتفال.

وأكد المحافظ أن أعياد الربيع، تعد فرصة للترويح عن النفس، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لتوفير جو من الأمن والأمان، يسود أرجاء المحافظة لإدخال البهجة والسرور على الجميع، خاصةً أن تلك المناسبة من أهم ملامحها الخروج إلى الحدائق والمتنزهات.

وأعلن المحافظ عن وجود غرف عمليات وفرق طوارئ بجميع أجهزة المحافظة لمواجهة أي أعطال في المرافق والخدمات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ورفع درجة الاستعداد القصوى في المديريات الخدمية والمستشفيات والمراكز الطبية والإسعاف، لاستقبال أي حالة إصابة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة، مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب والاستغلال.