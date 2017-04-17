بالصور.. إقبال متوسط على حدائق بورسعيد في شم النسيم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت حدائق محافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إقبالًا متوسطًا من المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم.

وانتشر بائعو البالونات وألعاب الأطفال والآيس كريم والحلوى في الحدائق، بجانب تواجد عدد من مؤجري الدراجات، في الوقت الذي انشغل الشباب بلعب كرة القدم، وتبادل كبار السن أطراف الحديث أثناء استمتاعهم بنسيم الربيع.

وشنت أحياء محافظة بورسعيد حملات مكثفة على مدار الأيام الماضية، لنظافة وتجميل الحدائق، وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين أثناء شم النسيم.

وأشار "الغضبان"، في تصريحات صحفية، إلى أن جميع مخابز المحافظة تعمل بكامل طاقتها منذ الصباح الباكر، لتلبية طلبات المواطنين، وكذلك إلغاء إجازات مفتشي التموين للتواجد بالأسواق وأمام المخابز، لضمان توافر السلع والخبز على مدار اليوم بالكامل.