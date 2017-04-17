محافظ أسوان يقرر إغلاق نزل الشباب الدولي بعد تسمم 90 شخصًا

أسوان ـ إيهاب عمران

أمر اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، بإغلاق نزل الشباب الدولي، اعتباراً من اليوم، عقب تسمم 90 شابا وفتاة، بعد تناولهم وجبة العشاء بالنزل.

كما أمر بمصادرة أي مواد غذائية موجودة بالنزل أو بالغرف.

وطالب المحافظ، وكيل وزارة الشباب بأسوان، بمخاطبة وزارة الشباب والرياضة، لوقف استضافة نزل الشباب لأي أفواج شبابية لحين الوقوف على أسباب الواقعة، والتأكد من سلامة جميع الإجراءات، التي تتم خلال توريد الأغذية والمشروبات، وكذلك مدى توافر الإمكانيات اللازمة داخل النزل من إسعافات أولية، لمواجهة الحالات الطارئة، حفاظاً على أرواح وسلامة الشباب الزائر لأسوان.

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