"صحة الغربية" تضبط 9 أطنان سمك وملح طعام فاسد

الغربية- مروة شاهين :

أكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن إدارة مراقبة الاغذية بالمديرية تعمل طيلة الـ 24 ساعة وبشكل يومي، وتمر على مصانع ومحلات بيع الأسماك وكافة المواد الغذائية، من خلال حملات مفاجئة.

وأشار في حديث خاص لـ"مصراوي"، إلى أن الإدارة تمكنت خلال تلك الحملات من ضبط 7 أطنان ونصف أسماك بها تغير في خواصها الطبيعية، إلى جانب طن ونصف ملح طعام غير مطابق للمواصفات، بداخل عدد من مصانع ومحلات بيع الاسماك والمواد الغذائية.

وأضاف أن هناك تعليمات بتشديد الرقابة على المنتج النهائي، وضبط الفسيخ المملح المشتبه فيه، وسحب عينات منه، وإرسالها للمعامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومراجعة البيانات المدونة على جميع الأسماك المملحة، وإلزام التجار بتنفيذ المواصفات القياسية وطرق وشروط العرض والبيع.