بالصور.. البورسعيدية يحتفلون بشم النسيم مع عرائس "اللنبي"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد مواطنو بورسعيد، اليوم الإثنين، على معرض عرائس "اللنبي"، للفنان التشكيلي محسن خضير، بشارع أوجينا، ضمن احتفالات أعياد شم النسيم.

وحملت عرائس "اللنبي" لافتات ورقية ساخرة من الإرهاب ومؤيديه، ومنتقدة لارتفاع الأسعار ومعاناة المواطنين مع الغلاء.

وقال محسن خضير لـ"مصراوي"، إن معرض هذا العام ينقسم إلى قسمين؛ الأول يتحدث عن ارتفاع الأسعار، معللًا ذلك بارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وما صاحبه من التعويم، الذي نتج عنه ارتفاع جميع السلع في ظل جشع واستغلال معظم التجار للأزمة، واتجاه بعضهم للاحتكار، وهو ما تجسده عرائس المعرض.

وأضاف صانع العرائس الأشهر بالمدينة الساحلية أن القسم الثاني يتطرق إلى الإرهاب، تم إدراجه عقب العمليات الإرهابية الأخيرة بكنيستي طنطا والإسكندرية.

ويرجع أصل دمية "اللنبي" إلى "إدموند اللنبي"، الضابط البريطاني، الذي اشتهر بدوره في الحرب العالمية الأولى، حيث استولى على فلسطين وسوريا عام 1918 و1917، وعمل كمندوب سامي بريطاني في مصر، وكانت رتبته ”فايكونت أول“، وكان معروفا بقسوته وشدته مع العرب والمصريين، واضطهاده لأبناء إقليم قناة السويس.

ومع فرض القوات البريطانية لحظر التجول في مدن القناة، خرج أهالي المدن الثلاثة رفضًا للحظر، وأثناء تجوله بأحد المراكب في قناة السويس، خرجوا وأعدموا دمية كبيرة ترمز له، وحرقوها أمامه، وتم عزله عن العمل كمندوب سامي في مصر، وعاد إلى بلاده، إلا أن التقليد استمر سنوياً حتي اليوم كنوع من المقاومة والنضال على مر تاريخ مصر ومدن القناة، خاصة في محافظة بورسعيد الباسلة.

وبدأ ُصناعها في تطويرها لترمز إلى السلبيات بالمجتمع، ومهاجمة رموز الفساد في مصر بعد ذلك.