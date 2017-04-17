محافظ دمياط: تسليم عقود 82 وحدة بـ"الإسكان الاجتماعي"

دمياط – محمد إبراهيم:

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، بدء تسليم عقود المرحلتين الأولى والثانية من مشروع شقق الإسكان الاجتماعي خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي بداية شهر مايو المقبل.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية، أنه من المقرر تسليم عقود 82 شقة منها 27 وحدة بشطا خلف المحكمة و34 وحدة بكفر سعد و19 وحدة بالزرقا إلى جانب وحدتين بكفر البطيخ، وتسليم باقي المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي بعد استكمال الإجراءات.

وتابع طه، أن إجراءات تسليم شقق شطا تبدأ في 19 أبريل، تليها شقق كفر البطيخ والزرقا وكفر سعد، لافتًا إلى أنه من المقرر تخصيص وحدات مدينة عزبة البرج بعد استكمال الأوراق المطلوبة من المواطنين.

وناشد كل صاحب شقة بإنهاء وتسديد الأقساط مع البنوك، لتقوم مديرية الإسكان بمخاطبة شركتي المياه والكهرباء لتغيير العدادات باسم المواطن وتسديد التكاليف لمديرية الإسكان، وحصوله على محضر استلام الوحدة السكنية بعد معاينة الوحدة وتأكده من عدم وجود أي ملاحظات.