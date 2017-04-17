مدير أمن قنا يتفقد الخدمات الأمنية بالمتنزهات

قنا- عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء صلاح حسان، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، اليوم الاثنين، الخدمات الأمنية بكورنيش النيل بقنا عددًا من الحدائق والمتنزهات ومرافق استقلال العائمات النيلية، للتأكد من يقظة القوات والأجهزة الشرطية بأداء دورها في حماية المواطنين المحتفلين بأعياد الربيع.

وأمر حسان بتكثيف قوات الإنقاذ النهري والمسطحات المائية، وتشديد الرقابة على العائمات النيلية التي تقل المواطنين للتنزه، والتأكد من التزام قائديها بالأعداد المصرح بها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

كما وجه بانتشار الخدمات الأمنية بمختلف الميادين لتحقيق التواجد الأمني الفعال وسرعة الانتقال فور وصول أي بلاغات.