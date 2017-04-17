بالصور- إقبال عشرات المواطنين على حديقة الفسطاط للاحتفال بـ"شم النسيم"

كتبت- عايدة رضوان:

تصوير- محمود بكار:

شهدت حديقة الفسطاط في مصر القديمة، الاثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين للاحتفال بأعياد شم النسيم.

وتجمع عددٌ من الأُسر بصحبة أطفالهم في أرجاء الحديقة مفترشين الأرض، يتناولون وجبات الرنجة والفسيخ.

وشهد محيط الحديقة تواجد أمني مكثف، كما انتشرت سيارة الحماية المدنية

وسيارات الإسعاف تحسبًا لأي طوارئ.

و تحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.