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قبرص تعرب عن قلقها على تركيا بعد التعديلات الدستورية

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قبرص تعرب عن قلقها على تركيا بعد التعديلات الدستورية قبرص تعرب عن قلقها على تركيا بعد التعديلات الدستورية

مصراوي Masrawy

نيكوس خريستودوليديس

أثينا - (د ب أ):

أعربت جمهورية قبرص اليوم الاثنين عن قلقها بعد فوز معسكر "نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي من شأنها تعزيز الصلاحيات الرئاسية في تركيا.

وقال المتحدث باسم القبرصية، نيكوس خريستودوليديس، لهيئة الإذاعة القبرصية، إن "هناك بعض المخاوف لأنه من الغد ، سوف تكون تركيا دولة مختلفة".

وأضاف المتحدث أن جمهورية قبرص تأمل في أن تسود أجواء طبيعية في تركيا.

يشار إلى أن جزيرة قبرص منقسمة إلى شطرين أحدهما يوناني في الجنوب والآخر تركي في الشمال ، وذلك منذ عام 1974 عندما وقع انقلاب يوناني أعقبه غزو تركي .

وتنشر تركيا حاليا أكثر من 30 ألف جندي من قواتها في شمال قبرص.

وانضمت جمهورية قبرص للاتحاد الأوروبي منذ عام 2004 .

يذكر أنه تم مؤخرا استئناف المحادثات الرامية لإيجاد حل للنزاع في قبرص .

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