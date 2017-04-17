بالصور.. أهالي المنوفية يحتفلون بشم النسيم وسط إعلان الطوارئ بالمستشفيات

المنوفية - مروة فاضل:

شهدت الحدائق والمتنزهات بمراكز محافظة المنوفية، اليوم الاثنين، إقبالاً كثيفًا من الأهالي للاستمتاع بأعياد شم النسيم.

وخرج الأهالي إلى الحدائق مصطحبين أطفالهم لقضاء يوم شم النسيم وسط تأمين مكثف من قوات الشرطة.

وانتشرت دوريات الشرطة في المتنزهات والحدائق والميادين العامة لتأمين احتفالات الأهالي ودوريات متحركة لمراقبة الحالة الأمنية في الشوارع.

من جهتها، قالت الدكتور هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات صحفية: "إنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات العامة والمركزية، مع زيادة عدد الأطباء والنوبتجيات، وتوافر كافة الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية الضرورية لحالات الطوارئ، والدفع بعربات الإسعاف بكافة المراكز والمدن لسرعة التعامل مع أي حالات مرضية.

وأكدت علي تلقي كافة البلاغات الطارئة على أرقام تليفونات 2176084 – 2176085 – 2176089 .

كان الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، أعلن عن تشكيل غرف عمليات بكافة مراكز ومدن المحافظة، ورفع درجة الاستعداد والطوارئ، والتنسيق بين كل من "الصحة والتموين والطب البيطري"، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية في احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع.