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بالصور.. سياح ومصريون يحتفلون بـ"شم النسيم" وسط آثار الأقصر

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مصراوي Masrawy

سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (1)سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (1)

سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (2)سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (2)

سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (3)سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (3)

سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (4)سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (4)

سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (5)سياح ومصريون يحتفلون بـ شم النسيم وسط آثار الأقصر (5)

الأقصر – محمد محروس:

شهدت المواقع الأثرية بمحافظة الأقصر، إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب والمصريين، اليوم، للاحتفال بشم النسيم وسط الآثار.

وملأ زوار معبدي الأقصر والكرنك صالات وساحات المعبدين، فيما اكتظت المناطق السياحية بالبر الغربي بمئات السائحين.

من جانبه، قال الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنة التسويق السياحي، إن نسبة الإشغال السياحي بفنادق المحافظ خلال احتفالات شم النسيم تجاوزت الـ25%.

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