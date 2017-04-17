بالصور.. حديقة حيوان طنطا "بلا حيوانات".. التذكرة بـ5 جنيهات.. والأهالي: "دي عشّة فراخ"

الغربية- مروة شاهين:

تعاني حديقة حيوان طنطا من إهمال شديد، وخلوها من أي خدمات أو حيوانات، إضافة لعدم تجهيزها لاستقبال المحتفلين بعيد شم النسيم، ما أدى لاستياء عدد كبير من الزوار، وصفوا الحديقة بأنها "عشّة فراخ"، يدخلونها مقابل 5 جنيهات للتذكرة.

وتعتبر حديقة الحيوان أو "منتزه الأندلس" كما يسميها المواطنون أكبر منتزه بالغربية، حيث تبلغ مساحتها 14 فدانا في شارع البحر أمام ديوان عام محافظة الغربية، وهي إحدى أهم وأكبر حدائق الحيوان في مصر، تتبع الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلا أن محاولات تطويرها باءت بالفشل، أو استغلالها لخدمة أهالي طنطا.

وأبدت أسماء عبد الفتاح، ربة منزل، استياءها من انعدام الخدمات بالحديقة، فضلا عن ارتفاع أسعار التذاكر، مضيفة: "اعتدنا قضاء يوم شم النسيم في الحدائق والمنتزهات، وحديقة الأندلس الأقرب لنا، ولكننا فوجئنا بسوء الخدمة، يعني قولنا مش مشكلة ندفع 25 جنيه، لكن دخلنا لقيناها خرابة، طيب فاتحينها ليه!".

ووصف أحمد شوقي، مدرس، الحديقة بأنها "عشّة فراخ"، موضحا أنه من خارج مدينة طنطا، وأصرّ أطفاله على دخول حديقة حيوان بالمدينة يوم شم النسيم، إلا أنهم فوجئوا بعدم احتوائها على حيوانات، سوى الدجاج وأقفاص الحيوانات الفارغة.

من جهته، أكد محمد نصر، أحد المسؤولين عن حديقة الأندلس، أن سبب عدم تطوير الحديقة، تقسيمها إلى جزئين؛ 30% يتبع محافظة الغربية والباقي للإدارة المركزية لحدائق الحيوان في القاهرة، وأن الطرفين لم يطرحا أي خطة للتطوير، رغم احتوائها على مسرح ومكتبة بها مئات الكتب، ومشتل نباتات كبير، حتى أصبحت مطمعا لبعض رجال الأعمال بطنطا، الذين يسعون للحصول عليها وإقامة عمارات سكنية.

وأوضح نصر أن بداية تدهور حديقة الأندلس، جاءت بقرار اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق، بإغلاق الحديقة لدراسة تطويرها، حيث احتوت وقتها على أكثر من 100 حيوان، ويزورها 200 ألف زار يوميًا، وكانت تحقق أرباحًا للعناية بالحيوانات وغيرها، إلا أن الإغلاق تسبب في نفوق الكثير من الحيوانات وتحويل الباقي لحديقة الحيوانات بالقاهرة.