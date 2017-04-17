بالصور.. إقبال متزايد من المواطنين على حدائق القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت، حدائق القناطر الخيرية، إقبالاً متزايدًا من المواطنين، في الساعات الأولى، للاحتفال بأعياد الربيع، وحرص الزائرون على الاستمتاع بكل نسمات الجمال للاحتفال بشم النسيم.

من جانبه، أعلن اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى، بكافة أجهزة المحافظة لاستقبال، احتفالات أعياد الربيع، وشم النسيم، بمديرية الصحة والتموين، والطب البيطري، والأمن.

من جانبه، أكد رجب عبدالرازق، رئيس مدينة القناطر الخيرية، في تصريحات صحفية، أنه لأول مرة، جرى فتح معرض الزهور بالمدينة، أمام الزائرين، وتخصيص 44 أتوبيسًا "ميني باص"، تنطلق من التحرير والعتبة وشبرا المظلات، والدخول بالركاب إلى الحدائق مباشرة، فضلًا عن التنسيق مع هيئة السكة الحديد لزيادة عدد القطارات، وإقامة 4 ساحات انتظار للسيارات خلف مجلس المدينة للقادمين من القاهرة وقليوب بميدان الوقف للقادمين من بنها.

والثالثة عند نقطة شرطة عزبة الأهالي للقادمين من محافظات المنوفية والجيزة ومدينة 6 أكتوبر، والرابعة خلف الشرطة العسكرية للقادمين من قرى مركز القناطر ومنشأة القناطر.