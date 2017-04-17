إصابة شخصين جراء حادث تصادم بطريق صلاح سالم(صور)

مصراوي Masrawy

كتب - فتحي عمر:

أصيب شخصين في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق صلاح سالم بمدينة نصر، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات مرور القاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بطريق صلاح سالم، مما تسبب في حدوث تدكس مروري، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بانتقال رجال المرور، إلى مكان الحادث.

كشفت المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وقام رجال المرور برفع أثار الحادث وتجنيب السيارتين، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.