أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية

Google+ Print
محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية

مصراوي Masrawy

اللواء محمد الزملوط

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، تلقى "مصراوي" نسخة منه: "إنه تقرر حصر جميع الآبار على مستوى مراكز المحافظة، وتحديد بئر بكل مركز لضمه إلى برامج السياحة العلاجية، ورفع كفاءته وتجهيزه لاستقبال الزائرين المصرين والأجانب، مع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه فيما لا يؤثر على الزراعات والمزارعين بالمنطقة".

وكلف الزملوط، جميع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بالاهتمام بالعيون والآبار والعيون الكبريتية التي تشتهر بها المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تتمتـع بمناخ مثالي جعلها أكثر المناطق جذبًا للسياحة بصفة عامة، والسياحة العلاجية والاستشفائية بصفة خاصة، وذلك نظرًا لوجود المياه الطبيعية المعدنية، التي تتمتع بدرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وكذلك البيئـة النظيفـة الخاليـة مـن كافـة أنواع التلوث البيئي بشتـى صوره.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية

محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية

عيش الليلة - مي سليم وميس حمدان يغنوا أغنية "على رمش عيونها" مع محمود عبد المغني

عيش الليلة - مي سليم وميس حمدان يغنوا أغنية "على رمش عيونها" مع محمود عبد المغني

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

ده كلام - كوميديا سعد الصغير يلغي اللعبة و يغني لـ سالي شاهين " من عيونه يا لطيف "

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه

خاص مع سيف: تغييرات الزمالك في عيون رموزه