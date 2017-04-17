محافظ الوادي الجديد: حصر الآبار والعيون الكبريتية لتنشيط السياحة العلاجية

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قال محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، في بيان صحفي، تلقى "مصراوي" نسخة منه: "إنه تقرر حصر جميع الآبار على مستوى مراكز المحافظة، وتحديد بئر بكل مركز لضمه إلى برامج السياحة العلاجية، ورفع كفاءته وتجهيزه لاستقبال الزائرين المصرين والأجانب، مع رفع كفاءة الطرق المؤدية إليه فيما لا يؤثر على الزراعات والمزارعين بالمنطقة".

وكلف الزملوط، جميع رؤساء المراكز الإدارية الخمسة، بالاهتمام بالعيون والآبار والعيون الكبريتية التي تشتهر بها المحافظة.

ولفت إلى أن المحافظة تتمتـع بمناخ مثالي جعلها أكثر المناطق جذبًا للسياحة بصفة عامة، والسياحة العلاجية والاستشفائية بصفة خاصة، وذلك نظرًا لوجود عيون المياه الطبيعية المعدنية، التي تتمتع بدرجة حرارة تصل إلى 45 درجة مئوية، وكذلك البيئـة النظيفـة الخاليـة مـن كافـة أنواع التلوث البيئي بشتـى صوره.