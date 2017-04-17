عباس شومان: الأزهر لا يعترف سوى بالدولة المدينة الحديثة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، إن الأزهر أعلن قبل ذلك في مؤتمره العالمي لمكافحة التطرف والإرهاب، أنه لا يعترف بما يسمى الدولة الدينية.

وأضاف شومان في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الدولة التي يعترف بها الأزهر من شيخه إلى أصغر منتسبيه هي المدنية الديمقراطية الحديثة.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي تحدث عنه الشرق والغرب وحضره ممثلون عن المسلمين بكافة مذاهبهم والمسيحيين بكافة مذاهبهم والطوائف المختلفة منشورة في أكثر من طبعة وتزدحم بها صفحات الشبكة العنكبوتية (الانترنت).​