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بالصور- إقبال الجماهير على حديقة "الأورمان" للاحتفال بشم النسيم

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مصراوي Masrawy

إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (1)إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (1)

إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (2)إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (2)

إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (3)إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (3)

إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (4)إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (4)

إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (5)إقبال الجماهير على حديقة الأورمان للاحتفال بشم النسيم (5)

كتب- عبدالله قدري:

شهدت حديقة الأورمان بالجيزة إقبالا من المصريين، الذين توافدوا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

وافترش الجمهور أرض الحديقة، وتناولوا البيض والمأكولات البحرية، بينما تجمع الأطفال نحو المنتزهات.

وعلى صعيد متصل، كثفت الشرطة تواجدها على مداخل ومخارج الحديقة، فيما يسود جو من الهدوء والمرح بين الجماهير.

و تحتفل اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.​

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