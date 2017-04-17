في ظهيرة شم النسيم.. شوارع وسينمات وسط البلد "لم يحضر أحد"
هدوء بشوارع وسينمات وسط البلد (1)
هدوء بشوارع وسينمات وسط البلد (2)
هدوء بشوارع وسينمات وسط البلد (3)
هدوء بشوارع وسينمات وسط البلد (4)
هدوء بشوارع وسينمات وسط البلد (5)
كتبت - نورا ممدوح :
تصوير - علاء أحمد :
شهدت منطقة وسط البلد، ظهر يوم الاثنين حيث احتفالات "شم النسيم"، حالة من الهدوء التام، والسيولة المرورية بين حركة السيارات.
واختفت الطوابير من أمام سينمات وسط البلد، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية حتى وقت الظهيرة.
فيما تمركز بعض أفراد الشرطة في مناطق متفرقة من شوارع وسط البلد تحسباً للتصدي لأي أعمال تحرش وشغب قد تطرأ في الساعات القادمة من اليوم .
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