بالصور.. تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ وتسيير حركة السيارات
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (1)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (2)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (3)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (4)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (5)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (6)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (7)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (8)
تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ (9)
كتب - فتحي عمر:
عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط المنتزهات و الحدائق، و المراسي النيلية، التنسيق مع الخدمات البحثية و الأمنية لمتابعة حركة السيارات مع تدعيم الطرق و الكباري بالأوناش و سيارات إغاثة
و أنتشر رجال المرور بطول كورنيش النيل و أعلى الميادين الهامة منها ميدان رمسيس و عبد المنعم رياض و ميدان روكسى و بمحيط الكنائس والحدائق العامة، كما تم منع مرور السيارات في أماكن التكدسات وأمام الكنائس مع تعزيز انتشار رجال المرور بمحيط المولات و دور السينما ووضع اوناش لمنع الانتظار الخاطئ لتسيير حركة السيارات.
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