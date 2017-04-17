بالصور.. تعزيزات مرورية بمحيط المولات و دور السينما لمنع الانتظار الخاطئ وتسيير حركة السيارات

كتب - فتحي عمر:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي مدير المرور، من انتشار الخدمات المرورية بمحيط المنتزهات و الحدائق، و المراسي النيلية، التنسيق مع الخدمات البحثية و الأمنية لمتابعة حركة السيارات مع تدعيم الطرق و الكباري بالأوناش و سيارات إغاثة

و أنتشر رجال المرور بطول كورنيش النيل و أعلى الميادين الهامة منها ميدان رمسيس و عبد المنعم رياض و ميدان روكسى و بمحيط الكنائس والحدائق العامة، كما تم منع مرور السيارات في أماكن التكدسات وأمام الكنائس مع تعزيز انتشار رجال المرور بمحيط المولات و دور السينما ووضع اوناش لمنع الانتظار الخاطئ لتسيير حركة السيارات.