"الري" تجتمع بممثلي الوزارات لبحث سبل الحفاظ على المياه مع دخول الصيف

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا ضم قيادات الوزارة وعددًا من ممثلي وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وقطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعي وممثل عن البنك المركزي وممثلين عن شركات الأعلاف والزيوت .

وقالت وزارة الري في بيان صحفي، إن الاجتماع جاء في إطار تفعيل سبل التعاون مع الوزارات المعنية بهدف الحفاظ على نقطة المياه من الهدر وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة في زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير المحاصيل الصيفية البديلة لتلك المحاصيل الشرهة الاستهلاك للمياه خاصة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها محصول الذرة .

وتناول الاجتماع مناقشة سبل تفعيل آليات زراعة الذرة لتحقيق أكبر نسبة من الاكتفاء الذاتي من الأعلاف والزيوت وتعظيم العائد من وحدة المياه.