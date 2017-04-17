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التموين: حذف نصف مليون اسم من البطاقات التموينية.. وفرض غرامات نهاية أبريل

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التموين: حذف نصف مليون اسم من البطاقات التموينية.. وفرض غرامات نهاية أبريل التموين: حذف نصف مليون اسم من البطاقات التموينية.. وفرض غرامات نهاية أبريل

مصراوي Masrawy

حذف نصف مليون اسم من البطاقات التموينية

كتبت- عايدة رضوان:
أكدت وزارة والتجارة الداخلية، الاثنين، حذف نصف مليون مواطن ممن يتلقون الدعم، مضيفة أن سوف تبدأ في فرض غرامات على المتخلفين عن حذف أنفسهم من البطاقات التموينية طواعية مع بنهاية شهر أبريل الجاري.
وقال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية لمصراوي، أن الوزارة حذفت 500 ألف من المسافرين لفترة تزيد عن ستة أشهر والمتوفين والأسماء المكررة من بطاقات التموين، وذلك نتيجة عدم الفصل الاجتماعي.
وأضاف رمضان أن مبادرة حذف غير المستحقين طواعيةً، والتي أطلقها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أول ديسمبر الماضي ستنتهي نهاية أبريل الجاري، على أن يبدأ تغريم المتخلفين عقب انتهاء المبادرة.
وأوضح أن الغرامة سوف يتم تحددها وفقًا لقيمة السلع التي تم صرفها بدون وجه حق منذ وفاة الشخص أو سفره أو تكرار الاسم ببطاقتين.
وكان مجلس الوزراء أعلن نهاية نوفمبر الماضي، عن مبادرة جديدة لتنقية البطاقات التموينية وحذف المواطنين غير المستحقين، وذلك من خلال السماح للمواطنين بالتقدم طواعيةً لمكاتب التموين التابعين لها بحذف الأفراد غير المستحقين من البطاقات التموينية (المتوفين والأسماء المكررة نتيجة عدم الفصل الاجتماعي والمسافرين لفترة تزيد عن 6 أشهر) بداية من أول ديسمبر 2016.
ووافق المجلس حينها على إعفاء المواطنين الذين يتقدمون لحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية من الغرامات وقيمة السلع التي تم صرفها بدون وجه حق خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا عدم حرمان أي مواطن مستحق من دعم البطاقات التموينية.
وتعكف وزارة التموين حالياً على تحديث بيانات 19 مليون مواطن مقيد في 4.5 مليون بطاقة تموين.

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مصراوي Masrawy

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