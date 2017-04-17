انفوجراف: أرقام ومحطات في يوم الأسير الفلسطيني

القاهرة – (مصراوي):

بدأ أكثر من ألف معتقل فلسطيني، الاثنين، إضرابا عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تزامنًا مع "يوم الأسير" وذلك للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم بحسب ما أعلن مسؤول فلسطيني.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، عيسى قراقع، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن "أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الإضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات"، مشيرا إلى أن "العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة".

وفي عام 1974 أقر المجلس الوطني الفلسطيني يوم 17 من شهر إبريل من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم.

ويقبع في سجون الاحتلال 6500 أسيرًا فلسيطينا بحسب ما أعلنت الحكومة الإسرائيلية.

وفيما يلي أرقام وإحصاءات ومحطات عن الأسرى الفلسطينيين.