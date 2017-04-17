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بالصور.. محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم بشم النسيم

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مصراوي Masrawy

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (1)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (1)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (2)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (2)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (3)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (3)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (4)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (4)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (5)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (5)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (6)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (6)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (7)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (7)

محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (8)محافظ المنوفية يشارك المواطنين احتفالهم (8)

المنوفية مروة فاضل:

تفقد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الاستاد الرياضي بشبين الكوم، لمشاركة المواطنين احتفالهم بأعياد الربيع وشم النسيم، بحضور مدير مديرية الشباب والرياضة ورئيس حي غرب شبين الكوم.

اطمأن المحافظ على جاهزية حدائق الاستاد، لاستقبال الزائرين باعتبارها من أهم المتنزهات بالمحافظة، واستمع لشكاوى بعض المواطنين، ووجه المختصين بسرعة حلها.

وأكد عبدالباسط على التنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتوفير جو من الأمن والأمان، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين.

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