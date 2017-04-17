طالب يقتل شقيقتين بسيارته ويفر هاربًا بطريق "الفيوم ـ القاهرة"

الفيوم – (أ ش أ):

لقيت شقيقتان مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة وفرت هاربة، بطريق "الفيوم ـ القاهرة"، كما أصيب 10 آخرون إثر تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة على الطريق السياحي لبحيرة قارون.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم اللواء خالد شلبي، إخطارًا من مأمور مركز طامية، بمصرع فتحية عبد السلام، 60 سنة، ربة منزل، وشقيقتها حمدية، 52 سنة، صدمتهما سيارة ملاكي قيادة "محمد أ. ع."، 24 سنة، طالب، أثناء عبورهما طريق "الفيوم ـ القاهرة" عند الكيلو 72 بمدخل طامية، وفر قائد السيارة هاربًا، وتم نقل الجثتين لمشرحة المستشفى العام، وتكليف إدارة البحث الجنائي بسرعة ضبط قائد السيارة الهارب.

كما أصيب 10 أشخاص بإصابات مختلفة إثر تصادم بين سيارة نقل قيادة "مصطفى ع. م."، 53 سنة، سائق، وسيارة ميكروباص قيادة رجل يدعى أحمد، 36 سنة، على الطريق السياحي لبحيرة قارون عند مدخل عزبة أحمد يوسف، وتم نقلهم جميعًا لمستشفى الفيوم العام للعلاج.