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بالصور.. طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم

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مصراوي Masrawy

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (1)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (1)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (2)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (2)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (3)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (3)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (4)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (4)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (5)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (5)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (6)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (6)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (7)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (7)

طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (8)طوارئ بإسعاف كفر الشيخ في شم النسيم (8)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، اليوم الاثنين، رفع حالة الطوارئ بجميع نقاط الإسعاف التابعة للهيئة بنطاق مراكز ومدن المحافظة، من خلال التواجد على الطرق العامة والسريعة، تزامنًا مع احتفالات المحافظة والمواطنين بعيد الربيع وشم النسيم.

وقال الجنزوري، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي": إن حالة الطوارئ، التي جرى رفعها بجميع نقاط هيئة الإسعاف داخل محافظة كفر الشيخ، ممتدة ليوم غد الثلاثاء، مع تكليف غرفة العمليات بمتابعة العمل مع العاملين بالهيئة، بجانب تلقي البلاغات الخاصة بالمواطنين".

وأضاف أنه تقرر منع الإجازات للعاملين بالإسعاف خلال تلك الاحتفالات.

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مصراوي Masrawy

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