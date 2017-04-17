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إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق خطيرة إثر اشتعال منزلهم بالبحيرة

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إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق خطيرة إثر اشتعال منزلهم بالبحيرة إصابة 5 من أسرة واحدة بحروق خطيرة إثر اشتعال منزلهم بالبحيرة

مصراوي Masrawy

حروق خطيرة إثر اشتعال منزلهم

البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الإثنين، بحروق خطيرة بأنحاء متفرقة بالجسم، إثر اشتعال منزلهم بجناكليس، مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

تبلغ لمركز شرطة أبوالمطامير من المستشفى العام بوصول "وداد. ع. أ"، 50 عاما، ربة منزل، و"فؤاد .ن.ع"، 35 عاما، فلاح، و"فضل.ن.ع"، 18 عاما، عامل، و"نورا .ن.ع"،11 عاما، و"إيمان.ف. ا"، 7 أعوام ، مصابين بحروق من الدرجتين الثانية والثالثة بأنحاء متفرقة بأجسادهم، ولا يمكن استجوابهم، وتحويلهم لمستشفى حوش عيسى العام.

بسؤال زوج الأولى "نصرالله. ع. ق"، 55 عاما، فلاح، قرر أنه أثناء إعداد زوجته الشاي على موقد غاز صغير بالمنزل، حدث به تسريب للغاز واشتعاله، ما أدى لحدوث إصاباتهم المشار إليها.

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