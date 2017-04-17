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في زيارة مفاجئة... محافظ الأقصر يأمر بالتحقيق في تغيب أطباء بالمستشفى الدولي

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في زيارة مفاجئة... محافظ الأقصر يأمر بالتحقيق في تغيب أطباء بالمستشفى الدولي في زيارة مفاجئة... محافظ الأقصر يأمر بالتحقيق في تغيب أطباء بالمستشفى الدولي

مصراوي Masrawy

محمد بدر محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

كلّف محمد بدر، محافظ الأقصر، الدكتور أسامة الدسوقي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بفتح تحقيق فوري في تغيب أطباء قسمَي الجراحة والنساء والتوليد بمستشفى الأقصر الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين؛ ما أدى لتكدس المرضى.

وكان محافظ الأقصر، استدعى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى الأقصر الدولي، بعدما اكتشف المحافظ تكدس المرضى بقسم الطوارئ، وعدم وجود أطباء قسمي الجراحة والنساء والتوليد بالمستشفى.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ على مستشفى الأقصر الدولي، صباح اليوم الاثنين، وبرفقته الدكتور حمادة العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والمهندس محسن مصطفى، وكيل وزارة لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس أبو المعارف العماري، مستشار المحافظ للشئون الهندسية.

وفور وصول المحافظ للمستشفى، لاحظ تكدس المرضى بقسم الطوارئ، واستمع إلى شكاواهم، وبالاطلاع على دفتر تواجد الأطباء وبعد انتظار دام ما يقرب من نصف ساعة، تبين عدم تواجد طبيبَي النساء والتوليد والجراحة، رغم وجود حالات مرضية بهذين القسمين.

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