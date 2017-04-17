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بالأسماء.. خروج مصابي انهيار عقار أسوان بعد تماثلهم للشفاء

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مصراوي Masrawy

انهيار عقار بأسوان (1)انهيار عقار بأسوان (1)

انهيار عقار بأسوان (2)انهيار عقار بأسوان (2)

انهيار عقار بأسوان (3)انهيار عقار بأسوان (3)

أسوان – إيهاب عمران:
قال أحمد ياسين، مدير عام الإعلام والعلاقات بمستشفى أسوان الجامعي، اليوم الاثنين: "إن جميع مصابي حادث انهيار عقار منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان تماثلوا للشفاء، وخرجوا من مستشفى أسوان الجامعي، باستثناء حالة واحدة للمواطن مصطفى محمد عبد الرؤوف، 52 سنة، ما زال تحت الملاحظة".

كان مستشفى أسوان الجامعي استقبل 16 حالة مصابين في حادث انهيار عمارة سكنية، مساء أمس الأحد، وهم: "محمد عبد الرؤوف حسانين، 82 سنة، ونجلته أمل 46 سنة، ونجله مصطفى 52 سنة، وحفيدته يسرا 21 سنة، ومروة 15 سنة، وشقيقتها مي ياسر عمر 18 سنة، وناهد حسن محمود أبو زيد 51 سنة، ونجاة عبد القوي بدوي 60 سنة، وسمحة أسامة محمد 20 سنة، وإلهام أشرف حسين 32 سنة، وحمزة أحمد داود، 10 سنوات، وشقيقتاه مودة، 9 سنوات، وجودي، 5 سنوات، وإيمان خليفة محمود 18 سنة، ومروة محمد عبد العزيز 25 سنة، وجودي أحمد يوسف، سنتان".     

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