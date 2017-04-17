أخبار عاجلة

مساء الأنوار: التصريحات الكاملة للمستشار مرتضى منصور عقب أزمة مباراة الزمالك والمقاصة -
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء -
صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير -
الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة -
في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟ -
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 18/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
فيديو| في شم النسيم.. حالات تسمم بالجملة والسبب «شاورما سوري» -
محافظ أسوان يشكل لجنة لإزالة عقار منهار -
فيديو| الغيطي يهاجم محمد رمضان: «خد درس في العربي» -
فياريال يسقط أمام ديبورتيفو ألافيس بثنائية في «الليجا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. "تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

"تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم

كتب - هشام عواض:

خلال يوم شم النسيم يحتفل المصريون بهذه المناسبة بزيارة الحدائق والأماكن المختلفة، وتناول الفسيخ والرنجة.

وهناك البعض يحتفلون بشم النسيم على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث بعدما شارك عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في هاشتاج #حط_فسيخ_مكان_اسم_فيلم .

وتفاعل رواد "تويتر" بآلاف التغريدات بأسماء مبتكرة لعدد من الأفلام الأجنبية والمصرية، مما وضع الهاشتاج في المرتبة الأولى في الأكثر تداولًا على الموقع.

وغرد أحد المشاركين: "فسيخ ابو العلمين حموده"، وأخر "بخيت وفسيخه"، و"إسماعيل ياسين في مستشفى الفسيخ". ونبرز أكثر التغريدات كوميدية.

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الاستفتاء

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

صورة وخبر: فلسطين.. يوم الأسير وانتظار النصر من طفل صغير

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

الملك سلمان: نتطلع لمزيد من التعاون مع تركيا الجديدة

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟

في ستين ثانية: كيف احتفل المصريون بـ"شم النسيم"؟