بالصور.. "تويتر" يحتفل في شم النسيم بـ"حط فسيخ مكان اسم فيلم"

كتب - هشام عواض:

خلال يوم شم النسيم يحتفل المصريون بهذه المناسبة بزيارة الحدائق والأماكن المختلفة، وتناول الفسيخ والرنجة.

وهناك البعض يحتفلون بشم النسيم على مواقع التواصل التواصل الاجتماعي، وهو ما حدث بعدما شارك عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في هاشتاج #حط_فسيخ_مكان_اسم_فيلم .

وتفاعل رواد "تويتر" بآلاف التغريدات بأسماء مبتكرة لعدد من الأفلام الأجنبية والمصرية، مما وضع الهاشتاج في المرتبة الأولى في الأكثر تداولًا على الموقع.

وغرد أحد المشاركين: "فسيخ ابو العلمين حموده"، وأخر "بخيت وفسيخه"، و"إسماعيل ياسين في مستشفى الفسيخ". ونبرز أكثر التغريدات كوميدية.