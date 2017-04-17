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بالصور.. توافد المواطنون على حدائق القليوبية للاحتفال بـ«شم النسيم»

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بالصور.. توافد المواطنون على حدائق القليوبية للاحتفال بـ«شم النسيم» بالصور.. توافد المواطنون على حدائق القليوبية للاحتفال بـ«شم النسيم»

التحرير

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توافد المواطنون على الحدائق والمتنزهات العامة بمحافظة القليوبية، وخاصة منطقة القناطر الخيرية؛ للاحتفال بأعياد الربيع.

وكثفت مباحث بالتنسيق مع مديرية الصحة من حملاتها على أسواق ومحال بيع الأسماك المملحة، والتصدي لحالات الغش التجاري.

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بدوره، قال المحاسب رجب النقيدي، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن المستشفى المركزي بالمدينة مستعدة لاستقبال أية حالات طارئة، مؤكدا تشكيل غرفة عمليات بالمجلس لاستقبال الشكاوى والبلاغات على مدار 24 ساعة.

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وأكد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، أن هناك خطة انتشار لـ 98 سيارة إسعاف متواجدة في أماكن التجمعات والحدائق، فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية للمواطنين بكافة المستشفيات، وخاصة أقسام الطوارئ والاستقبال.

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التحرير

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