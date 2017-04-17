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«الداخلية» يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على الإنتاج

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«الداخلية» يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على الإنتاج «الداخلية» يفرج عن مستحقات اللاعبين بعد الفوز على الإنتاج

التحرير

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قرر مجلس إدارة نادي الداخلية، الإفراج عن مستحقات اللاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الفوز الذي حققه الفريق على نظيره الإنتاج الحربي.

ونجح الفريق الشرطي في الفوز بثلاثية نظيفة على الفريق العسكري، بالمباراة التي جمعتهما أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ22.

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وقفز الداخلية إلى المركز الخامس عشر بعد أن رفع رصيده إلى 20 نقطة، فيما توقف رصيد الإنتاج عند 23 نقطة فى المركز الثالث عشر ، ويستعد الداخلية لملاقاة الشرقية يوم السبت المقبل بملعب بنها.

وكان مسؤولو الداخلية قرروا من قبل تجميد مستحقات اللاعبين؛ بسبب تذبذب نتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة.

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التحرير

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