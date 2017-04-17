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الإسماعيلي يعاقب الثنائي «عبدالفضيل»

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الإسماعيلي يعاقب الثنائي «عبدالفضيل» الإسماعيلي يعاقب الثنائي «عبدالفضيل»

التحرير

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قرر إبراهيم عثمان، رئيس النادى الإسماعيلي، توقيع عقوبة مالية قدرها 100 ألف جنيه على ثنائي الفريق، شريف عبدالفضيل وسامح عبدالفضيل.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن رئيس الإسماعيلي قرر أيضًا حرمان الثنائي من دخول فندق اللاعبين حتى نهاية الموسم.

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وكانت الإدارة القانونية عرضت نتائج التحقيق مع اللاعبان عقب سلوكهما تجاه بعض العاملين داخل فندق اللاعبين.

وأشار الإسماعيلي - إلى أن العقوبات جاءت في إطار سياسية مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لفرض سياسة الانضباط والالتزام داخل قلعة الدراويش.

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التحرير

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