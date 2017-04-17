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السولية يغيب عن الأهلي أمام طنطا

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السولية يغيب عن الأهلي أمام طنطا السولية يغيب عن الأهلي أمام طنطا

التحرير

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تأكد غياب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام نادي طنطا، المقرر إقامتها يوم 24 أبريل الحالي، بعد حصوله على الإنذار الثالث في مبارة أسوان.

وتحصل عمرو السولية على أول إنذار هذا الموسم في مباراة طنطا يوم 4 نوفمبر الماضي، ثم تلقى الإنذار الثاني أمام الاتحاد يوم 11 أبريل من الشهر الحالي، وأخيرًا في مباراة أسوان، أمس الأحد.

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وفاز النادي الأهلي على نظيره أسوان، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما ضمن مؤجلات الجولة الـ 22، ببطولة الدوري العام.

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التحرير

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