الأقصر تطلق مشروع "بنك الأفكار" لتلقي أفكار ومقترحات المواطنين

الأقصر – محمد محروس:

أعلنت محافظة الأقصر، عبر موقعها الإلكتروني، عن إطلاق مشروع "بنك الأفكار"، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لجميع المواطنين لطرح أفكارهم ومقترحاتهم من خلاله، والاستفادة منه في تعزيز مختلف أوجه التنمية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين.

من جانبه، أكد محمد بدر، محافظ الأقصر، أن "بنك الأفكار" يأتي في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل مع المواطنين وتمكينهم من المشاركة في مساعيها التنموية بما يساهم في تطوير آليات العمل المؤسسي والارتقاء بالأداء.

وأشار خالد سعيد، مدير البوابة الإلكترونية بالمحافظة، إلى أهمية تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، وتشجيع روح المبادرة لديهم وفق أفضل الممارسات العالمية، والاستفادة من آرائهم بشكل يسهم في تعزيز التطوير للمحافظة.

من جهته، لفت محمد عبد العاطي، مسئول بالبوابة الإلكترونية، إلى أن "بنك الأفكار" يعدّ بمثابة حاضنة للأفكار الإبداعية التي تعمل على تطوير الخدمات، بما ينسجم مع معايير برنامج المحافظة، لافتا إلى أنه عبارة عن نسخة مطورة من نظام المقترحات الإلكتروني، والمتاح على الشبكة الإلكترونية.

وأوضح أنه جرى نشر بيانات التواصل على الموقع الرسمي لمحافظة الأقصر: www.luxor.gov.eg والصفحة الرسمية لمحافظة الأقصر على الفيس بوك http://cutt.us/cRkqe، والصفحة الخاصة ببنك الأفكار https://www.facebook.com/LuxorIdea، بحيث يمكن للمشاركين متابعة ومناقشة الأفكار المقدمة عن طريق متابعة الصفحة الخاصة ببنك الأفكار على Facebook عن طريق الدخول على الرابط التالي: Facebook.com/Luxoridea، كما جرى إنشاء استمارة لتسجيل الأفكار على الرابط التالي: https://goo.gl/forms/ Q5JzPKRsFIKj92pp2 وإنشاء بريد إلكتروني للتواصل واستقبال الاقتراحات على عنوان: idea@luxor.gov.eg.