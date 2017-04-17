مواطنون يهربون من حرارة الجو إلى "بورتو القناطر" في شم النسيم

كتبت - مادي غيث:

تصوير- محمد حسام الدين:

شهدت القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الاثنين، إقبالًا كبيرًا من المواطنين في الساعات الأولى من يوم احتفالات "شم النسيم".

وافترش المواطنون، الخيام على ضفاف النيل بالقناطر والمعروفة بـ"بروتو القناطر".

واستقل بعضهم "الفلوكة" المراكب الصغيرة، لعمل رحلات بحرية قصيرة، حيث يقوم أصحابها بتأجيرها لبعض الوقت مقابل مبالغ مالية زهيدة.

ووسط ارتفاع في درجات الحرارة، قام الشباب الزائرون بالنزول إلى النيل هربًا من حرارة الجو.

و تحتفل مصر اليوم الاثنين بعيد شم النسيم حيث يذهب المصريون إلى الحدائق العامة والمتنزهات ويتناولون الفسيخ والبيض الملون.