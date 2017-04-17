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عيادات طبية ثابتة في حدائق القناطر.. وتوقعات بمليون زائر

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عيادات طبية ثابتة في حدائق القناطر.. وتوقعات بمليون زائر عيادات طبية ثابتة في حدائق القناطر.. وتوقعات بمليون زائر

مصراوي Masrawy

عيادات طبية ثابتة

القليوبية - أسامه علاء الدين:

أقامت مديرية الصحة بالقليوبية، عيادات طبية ثابتة في حدائق القناطر الخيرية، لمواجهة أي طوارئ خلال الاحتفال بأعياد شم النسيم.

وقال الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة، إن العيادات تضم طاقما طبيا، وأمصال، وأدوية للطوارئ، والباطنة، والجراحة الأولية، لعمل الإجراءات الوقائية، والعلاجية، للتعامل مع حالات التسمم الغذائي والإصابات، فضلا عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفى القناطر المركزي.

من ناحية أخرى، لفت المحاسب رجب عبدالرازق النقيدي، رئيس مدينة القناطر، إلى استعداد المدينة لاستقبال مليون زائر، للاحتفال بأعياد شم النسيم، وتجهيز الحدائق للزوار من جميع محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

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